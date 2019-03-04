13% воронежцев не хотят отмечать 8 марта на работе

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-04T10:44:42+03:00

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На носу 8 марта. Многие рады вторую половину дня 7 марта вместо работы поздравлять женщин-коллег с праздником. Однако, оказалось, есть и такие, кто отрицательно относятся к традиции поздравления женщин 8 Марта - согласно опросу, среди воронежцев таких 13%.

В большинстве случаев организованные поздравления мужчин с 23 февраля и женщин с 8 Марта на предприятиях и в фирмах являются общепринятыми, сообщила служба исследований HeadHunter, проведя опрос среди 3000 соискателей. Лишь 18% опрошенных заявили, что у них в коллективе не принято поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества, и 15% - что они не поздравляют коллег с 8 Марта.

В целом, 65% соискателей Воронежской области положительно оценивают традицию поздравлять женщин с Международным женским днем. Количество тех, кто относится к этому нейтрально, - 22%, этот показатель в числе самых высоких по России. 13% соискателей региона отрицательно оценивают традицию поздравления дам на работе - это самая высокая цифра по стране, наряду с Пермским краем. Кстати, 16% опрошенных считают, что гендерные праздники - это сексизм, и отмечать их не нужно.

Около трети опрошенных соискателей региона (27%) воспринимает 8 Марта как «праздник весны и красоты», 58% считают его «праздником всех женщин».

ИСТОЧНИК KP.RU