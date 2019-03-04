В воронежском Павловске нашли энерговоров с «заряженными счетчиками»

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-04T10:16:09+03:00

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Энергетики в Павловске обнаружили расхождение между потребленной жителями электроэнергией и оплаченной. Специалисты отправились в рейд по квартирам и обнаружили у жителей улиц Тенистая и Придорожная пять «заряженных» счетчиков (которые меняют показания приборов в меньшую сторону). Занижение реального потребления электроэнергии оказалось в среднем на 70%. Объем украденной электроэнергии составил почти 31 тысячу кВт*ч. Всем энерговорам придется возместить ущерб сетевому предприятию.

- Устанавливая «заряженные» счетчики, недобросовестные потребители надеются существенно сэкономить на оплате электроэнергии, при этом как раз платят трижды. Не только за незаконный прибор. Сумма ущерба значительно превышает сумму за фактически потребленную электроэнергию. Кроме того, нарушителям придется заплатить и штраф. Если они не сделают это добровольно, задолженность будет взыскиваться в судебном порядке с возложением на них всех судебных расходов, - сообщили в ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго». - Заявления по этим фактам направили в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU