В "Ночь в театре" в оперном для воронежцев устроят "Ближний круг"

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-04T11:17:13+03:00

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Стала известна дата ежегодной акции "Ночь в театре", которая пройдет в театре оперы и балета. 26 марта в храме Мельпомены устроят аналог популярной передачи «Ближний круг».

- Эту необычную ночь зрители смогут провести в неформальном общении с «ближним кругом» ведущей солистки оперной труппы Александры Тырзыу - в театральном фойе вместе с Александрой Михайловной соберутся ее выпускники, решившие связать свою творческую жизнь с воронежской сценой. Это целое созвездие талантливых солистов - Марина Безбородова, Софья Рудометкина, Евгений Белов, Алексей Ковалев, Федор Костюков, Иван Кураев, Антон Оршанский, а также артистка хора Елена Андреещева. К ним присоединятся нынешние студенты Александры Михайловны - Анна Кононенко и Алексей Крылов.

Артисты вспомнят студенческие годы, первые шаги в профессии, интересные события, связанные с именем педагога. На вечере прозвучат арии, дуэты, ансамбли из популярных произведений русской и зарубежной классики. За роялем будет лауреат международного конкурса Виктория Марьяновская.

Начало в 21.30.

ИСТОЧНИК KP.RU