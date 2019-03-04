Воронежцев ожидает дождь со снегом

СЕГОДНЯ 08:11 2019-03-04T08:11:58+03:00

Всю неделю будут идти осадки за редким исключением

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Весна в Воронеж пришла с дождями. Всю неделю нас ожидают осадки и плюсовая температура днем. Маленькое морозное окошко прогнозируют на четверг, потом до конца недели снова оттепель.

4 марта днем до плюс 1, сначала снег, переходящий в дождь.

5 марта - до + 2...+4 и дождь.

6 марта до плюс 5 и небольшой дождь.

В ночь на 7 марта поменяется ветер с юго-западного на северо-западный, он принесет легкий морозец - днем до минус 1.

В праздничный день 8 марта синоптики прогнозируют тепло до +5 и снова дождь.

В субботу и воскресенье - до +4 и с дождем.

Так что носите с собой зонтик, не помешает.

ИСТОЧНИК KP.RU