В Воронежском заповеднике сфотографировали нежную ласку

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-04T07:00:47+03:00

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Сотрудники Воронежского заповедника сфотографировали белоснежную ласку. Зверек практически сливается со снегом в зимнее время. Поэтому поймать в объектив такую красавицу было очень сложно. Снимки опубликовали в группе Воронежского заповедника в соцсети в воскресенье, 3 марта.

Белую красавицу обнаружили на Центральной усадьбе. Ласка - небольшой ловкий хищник из семейства куньих. Живет зверек на всех континентах Северного полушария. Осенью ласка меняет свой буровато-коричневый наряд на белый, чтобы максимально сливаться со снегом для охоты на всех мелких животных: мышей, зелероек, полевок, цыплят, кроликов, голубей и насекомых.

Напомним, недавно в Воронежском заповеднике на видео попал утоляющий жажду лось. Зверь пил воду из проталины.

ИСТОЧНИК KP.RU