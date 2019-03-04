2019-03-04T07:00:47+03:00
Дом. Семья

В Воронежском заповеднике сфотографировали нежную ласку

Зверек практически сливается со снегом
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: группа Воронежского заповедника в соцсети.Фото: группа Воронежского заповедника в соцсети.
Изменить размер текста:

Сотрудники Воронежского заповедника сфотографировали белоснежную ласку. Зверек практически сливается со снегом в зимнее время. Поэтому поймать в объектив такую красавицу было очень сложно. Снимки опубликовали в группе Воронежского заповедника в соцсети в воскресенье, 3 марта.

Белую красавицу обнаружили на Центральной усадьбе. Ласка - небольшой ловкий хищник из семейства куньих. Живет зверек на всех континентах Северного полушария. Осенью ласка меняет свой буровато-коричневый наряд на белый, чтобы максимально сливаться со снегом для охоты на всех мелких животных: мышей, зелероек, полевок, цыплят, кроликов, голубей и насекомых.

Напомним, недавно в Воронежском заповеднике на видео попал утоляющий жажду лось. Зверь пил воду из проталины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы ищут бьющего машины хулигана
Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Химками» и приблизился к зоне вылета
Ушедшая зима была в Воронеже теплой и снежной
В Воронеже участились кражи из супермаркетов
Сильный ветер обещают воронежцам в понедельник
Воронежские школьники виртуально прогулялись по Усманскому бору
В массовом ДТП в Воронеже ранена девушка
В Воронежской области до конца мая проходит акция «Первоцвет»
Жительница Воронежа перевела мошеннице деньги за «наращивание волос»
В Воронеже на дороге загорелась «Мазда»
У жителя воронежского села нашли пороховую банку
Воронежский заповедник приглашает на ботаническую экскурсию
В Воронежской области на поддержку семьи и детей направят 4,2 миллиарда рублей
В Воронежской области на пожаре погиб молодой мужчина
Воронежская многоэтажка: текущие трубы, хлам на чердаке, разрушенные перила
Парень из Воронежской области спрятал деньги между сидений полицейского автомобиля
Воронежцы: «Трактор провалился в яму, которую сам же и разрыл»
У воронежского авторынка появились снежные красавицы в кокошниках и с прялками
В Воронеже проверили, мужчины или женщины тратят больше на подарки к 8 марта
Благодарность от Министра здравоохранения получил школьник, спасший жизнь мужчине в небе над Воронежем
Жители Воронежской области за первый месяц 2019 года взяли около 900 автокредитов
В Воронежской области поймали мошенницу, притворявшуюся социальным работником
Спасатели предупреждают о наступлении штормового ветра на Воронежскую область
В Воронежской области на детское здравоохранение выделят порядка 175 млн рублей