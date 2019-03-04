2019-03-04T06:00:52+03:00
Общество

Воронежцы ищут бьющего машины хулигана

Беспредельщика заметили в районе ВАИ
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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Воронежцы разыскивают беспредельщика, бьющего машины. Хулиган попал на записи камер видеонаблюдения. Об этом рассказали владельцы поврежденного автомобиля в популярной группе в соцсети.

Инцидент произошел в районе ВАИ 28 февраля в 11 часов вечера. На записи видно, как некто подходит к «Ладе», бьет по ней каким-то предметом и сбегает. После этого срабатывает сигнализация. В итоге у авто оказалась повреждена задняя фара и стекло. По словам горожан держится все на тонировке и подлежит замене.

- В полицию обратились, но нет уверенности что найдут, так как наша машина не из дорогих. Не знаю ,будут ли стараться ради «Калины», - написали местные жители.

В комментариях воронежцы предположили, что причиной случившегося может быть личная месть. Однако, владельцы авто утверждают, что случай не первый и были еще пострадавшие.

Воронеж. Разбили машину.Автор: Виктор Викторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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