Воронежцы ищут бьющего машины хулигана
Воронежцы разыскивают беспредельщика, бьющего машины. Хулиган попал на записи камер видеонаблюдения. Об этом рассказали владельцы поврежденного автомобиля в популярной группе в соцсети.
Инцидент произошел в районе ВАИ 28 февраля в 11 часов вечера. На записи видно, как некто подходит к «Ладе», бьет по ней каким-то предметом и сбегает. После этого срабатывает сигнализация. В итоге у авто оказалась повреждена задняя фара и стекло. По словам горожан держится все на тонировке и подлежит замене.
- В полицию обратились, но нет уверенности что найдут, так как наша машина не из дорогих. Не знаю ,будут ли стараться ради «Калины», - написали местные жители.
В комментариях воронежцы предположили, что причиной случившегося может быть личная месть. Однако, владельцы авто утверждают, что случай не первый и были еще пострадавшие.
Воронеж. Разбили машину.Автор: Виктор Викторов.
ИСТОЧНИК KP.RU