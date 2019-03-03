Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Химками» и приблизился к зоне вылета

СЕГОДНЯ 22:49 2019-03-03T22:52:38+03:00

От нее нашу команду теперь отделяет всего два очка [фото, видео]

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Первый весенний матч в Химках, за которым наблюдали 1700 зрителей (что для такой погоды неплохо), получился интересным.

«Факел» начал даже активнее хозяев поля. Опасный удар на 14 минуте удался Олейникову – вратарю «Химок» Хомичу пришлось изрядно потрудиться, чтобы его отбить. Правда, тут же мощный Димидко бил головой в упор после подачи углового – тут уже Кортневу пришлось показать все свое мастерство. А на 20 минуте свой класс продемонстрировал наш капитан Лебеденко – после вброса из аута ему классно скинул головой мяч Бирюков, и Игорь отправил футбольный снаряд точно в дальний угол ворот – 0:1.

Хозяева быстро пришли в себя и на 37 минуте с ударом Коряна Кортнев справился, но против добивания Баркова был бессилен -1:1. Во втором тайме «Химки» уже владели преимуществом безраздельно. И это неудивительно: сразу четыре игрока хозяев, Хомич, Димидко, Корян и особенно Рязанцев, имеют более чем солидный опыт игры в Премьер-лиге.

Футбольная акробатика в исполнении Максима Кузьмина.Фото: с сайта ФК "Факел"

«Химки» должны были выигрывать. Но режим человека-паука включил Кортнев. В трех-четырех эпизодах он тащил немыслимые мячи. Особенно поразил момент на 50 минуте, когда Дмитрий сначала отбил непростой выстрел Алиева, потом перевел в штангу добивание Баркова. Корян бил уже, казалось, наверняка, но Кортнев вновь потащил. За такое очко команда должна проставляться вратарю!

- Во втором тайме соперник оказывал на нас большое давление – признал очевидное наставник «Факела» Сергей Волгин. - В конце игра была сумбурная – хозяева все время шли вперед, мы проводили контратаки. При этом середину поля обе команды проходили уж слишком свободно. В принципе результат матча для нас неплохой.

Сергей Волгин: "Результат матча для нас неплохой".Фото: с сайта ФК "Факел"

- Если бы мы проиграли этот матч (что бывает часто по известному правилу – не забиваешь ты – забивают тебе), это была бы катастрофа, - эмоционально прокомментировал матч главный тренер «Химок» Игорь Шалимов. – Периодически «Факел» перехватывал инициативу, но во втором тайме наше преимущество было огромным, за исключение пяти-десяти минут, когда сопернику удавалось подержать мяч. Не реализовали огромное количество моментов. Качеством игры в целом доволен, но забивать голы надо!

Игорь Шалимов: "Если бы проиграла, это была бы катастрофа".Фото: с сайта ФК "Факел"

В туре для «Факела» была наиболее интересна игра в Калининграде, где местная «Балтика» победила курский «Авангард» - 2:1. Теперь у команды самого западного региона России 28 очков – она на 16 месте, самом верхнем в зоне вылета. У «Факела» 30. Если следующая игра для воронежцев сложится неудачно, команды могут поменяться местами.

Другие матчи тура завершились так:

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Чертаново» (Москва) 1:3

«Сибирь» (Новосибирск) – «Тюмень» (Тюмень) 2:0

«Ротор» (Волгоград) – «Спартак-2» (Москва) 0:0

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Сочи» (Сочи) 0:0

«Мордовия» (Саранск) – «Тамбов» (Тамбов) 1:3

«Краснодар-2» (Краснодар) – «Луч» (Владивосток) 2:1

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) – «Шинник» (Ярославль) 1:0

«Армавир» (Армавир) – «Томь» (Томск) 0:0.

Следующий матч «Факел» проведет 10 марта в Воронеже с еще одним конкурентом в борьбе за выживание и соседом по турнирной таблице – волгоградским «Ротором». У волжан 29 очков и 15 место. Игра начнется в 16.00.

"Химки" - "Факел", 3 марта 2019 года, лучшие моменты матча.03.03.19 г. Олимп - Первенство России по футболу. 25-й тур. Химки - Факел Воронеж. Видеообзор.

ИСТОЧНИК KP.RU