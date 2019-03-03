Сильный ветер обещают воронежцам в понедельник

СЕГОДНЯ 18:17 2019-03-03T18:17:26+03:00

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В понедельник, 4 марта, синоптики прогнозируют усиление ветра в период с 12.00 до 18.00. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Спасатели распространили штормовое предупреждение и напомнили правила поведения при непогоде:

- Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач.

- Помните, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам!

- Постарайтесь оставаться в помещении и не выходить на улицу.

- Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40.

- Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

- Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU