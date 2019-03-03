В массовом ДТП в Воронеже ранена девушка

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-03T16:27:09+03:00

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

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Полицейские изучают обстоятельства массового ДТП в Советском районе в воскресенье, 3 марта 20щ19 года. В 11 часов около дома №16 на улице Космонавтов 33-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» допустил столкновение с «Ладой Веста» под управлением 51-летнего мужчины. После удара отечественное авто отбросило на «Киа Рио».

В результате ДТП ранения различной степени получила 21-летняя девушка, находившаяся в «Ладе». Пострадавшую доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU