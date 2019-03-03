В Воронежской области до конца мая проходит акция «Первоцвет»

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-03T15:31:18+03:00

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До 31 мая в Воронежской области объявлена экологическая акция «Первоцвет», направленная на защиту весеннецветущих растений, занесенных в Красную книгу Воронежской области. Это Прострел Раскрытый или Сон-трава, Лапчатка Белая, Ирис Карликовый или Касатик Карликовый, Шафран Сетчатый, Гусиный Лук Луковиценосный, Тюльпан Шренка, Миндаль Низкий или Степной Миндаль, Пион тонколистный или Воронец и многие другие.

В рамках акции в лесах пройдут рейды для выявления нарушителей, как срывающих растения, так и приносящих своими действиями вред среде их обитания. За уничтожение краснокнижных растений предусмотрен крупный штраф, напоминают экологи.

ИСТОЧНИК KP.RU