2019-03-03T14:06:42+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа перевела мошеннице деньги за «наращивание волос»

Злоумышленница рекламировала услуги на своей странице в соцсети
Елена ФЕДЯШЕВА
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Потерпевшая отдала мошеннице больше 7 тысяч рублейПотерпевшая отдала мошеннице больше 7 тысяч рублейФото: из архива «КП»
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24-летняя жительница Коминтерновского района Воронежа написала в полицию заявление в связи с мошенничеством. Как рассказала потерпевшая, она нашла в соцсети объявление о косметической услуге – наращиванию волос. Связалась с мастером, та сообщила, что работает по предоплате. Ничего не заподозрившая клиентка перевела на счет незнакомке больше 7 тысяч рублей. А дальше «мастер» исчезла из сети. Указанный ею адрес косметического кабинета оказался липовым.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленница на странице социальной сети действительно рекламировала услуги о наращивании волос, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Среди подписчиков данной страницы жители различных городов России. Связавшись с коллегами из соседних регионов, сотрудники уголовного розыска установили, что подобные факты мошенничества зарегистрированы в городах Липецке, Рязани и Тамбове.

С помощью коллег воронежские оперативники выявили подозреваемую. Ею оказалась 22-летняя жительница столичного региона. Девушку задержали, и она призналась в совершении преступлений, на которые ее толкнули финансовые трудности.

Подозреваемая может оказаться за решеткой на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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