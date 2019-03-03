2019-03-03T13:23:35+03:00
Происшествия

В Воронеже на дороге загорелась «Мазда»

Огонь повредил моторный отсек
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской областифото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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В воскресенье, 3 марта, недалеко от Северного моста при повороте на улицу 25 Января загорелся автомобиль «Мазда 6».

- Сообщение о пожаре поступило в 10.47, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. – Через 10 минут возгорание удалось ликвидировать. К тушению привлекалось одно пожарное отделение в составе четырех человек и одной единицы техники.

По информации спасателей, в результате ЧП у иномарки поврежден моторный отсек. Пострадавших в инциденте, к счастью, нет. Причины возгорания выяснит экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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