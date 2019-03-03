У жителя воронежского села нашли пороховую банку

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-03T12:37:05+03:00

С мужчины взяли подписку о невыезде Фото: из архива «КП»

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Во время обыска в доме 52-летнего жителя поселка Перелешино Панинского района оперативники обнаружили металлическую банку с веществом серого цвета. На вопрос правоохранителей «что это?» хозяин рассказал, что приобрел вещество 10 лет назад, но использовать не стал.

Содержимое банки отправили на экспертизу, которая выяснила, что это взрывчатое вещество - бездымный порох. Его вес составил 290 граммов.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за незаконное хранение взрывчатого вещества, с мужчины взяли подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU