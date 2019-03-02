2019-03-02T20:45:09+03:00
Происшествия

Парень из Воронежской области спрятал деньги между сидений полицейского автомобиля

Теперь ему грозит тюрьма
Олег ИВАНОВ
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В одну из ночей в городе Лиски сотрудники полиции остановили автомобиль «ВАЗ 21150». Водитель отечественной легковушки совершал опасные маневры. Инспекторы решили, что он может быть пьян. При проверке документов 21-летний молодой человек не стал отрицать, что выпивал, прежде чем сесть за руль.

Подумав, что можно откупиться от наказания, этот парень предложил инспекторам ДПС «вознаграждение». Полицейские сразу сказали, что данные действия являются уголовно-наказуемым деянием. Однако местный житель все равно попытался пропихнуть 20 тысяч рублей, положив их между сидениями служебного автомобиля. От предложенных денег сотрудники полиции отказались.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты переданные в качестве взятки денежные средства. Проведены необходимые осмотры. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказал заместитель руководителя следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Алексей Токарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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