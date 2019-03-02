Воронежцы: «Трактор провалился в яму, которую сам же и разрыл»

СЕГОДНЯ 19:37 2019-03-02T19:38:05+03:00

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Воронежцы сняли на видео, как на пересечении улиц 45-й Стрелковой дивизии и Солнечной провалился трактор. Видно, что спецтехника, съехала в канаву, которую, вероятно, разрыли сами же рабочие. Очевидцы предполагают, что водитель трактора в какой-то момент решил сдать назад, но грунт под ним провалился.

До этого сообщалось, 1 марта было закрыто движение по участку от Брянского проезда до улицы 45-й Стрелковой дивизии. Там проводились аварийные работы по прочистке канализации. Пока не известно, связаны ли рабочие, загнавшие трактор в яму, именно с этими работами. К счастью, как сообщают воронежцы, никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU