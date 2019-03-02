В Воронеже проверили, мужчины или женщины тратят больше на подарки к 8 марта

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-02T17:50:25+03:00

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Ежегодно 8 марта в нашей стране отмечают «женский день». А сколько мужчины готовы потратить, чтобы порадовать своих дам? Сколько тратят на подарки сами женщины? Все это нам удалось узнать с помощью специалистов социологической службы «Ваше мнение!».

Оказалось, что мужчины чаще всего укладываются в сумму от 1000 до 3000 рублей. Такой бюджет запланировали для себя 39,5% воронежцев. Другие 31,5% чуть снижают планку - они находятся подарки в пределе 500 - 1000 рублей. Еще 5,2% мужчин тратят даже меньше этой суммы. И только каждый десятый (10,7%) может позволить потратить на подарки от 3000 до 5000 рублей. Что интересно, в этом году социологам не попался никто, кто планировал бы к 8 марта потратить больше пяти тысяч. Зато нашлись 13,2% тех, кто вообще не собирается ничего тратить.

А что же сами женщины? Здесь без затрат обойдутся 20,3% опрошенных. Большинство горожанок (38,7%) попытаются уложиться в сумму от 500 до 1000 рублей. Прибавьте также 24,6 жительниц Воронежа, которые повышают эту планку до 3000. Символические подарки до 500 рублей выберут 7,1% женщин. При этом среди женщин встретились те 0,8%, которые готовы потратить от 5000 до 10000 рублей. Быть может, они сделают подарки для себя любимой?

ИСТОЧНИК KP.RU