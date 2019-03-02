Жители Воронежской области за первый месяц 2019 года взяли около 900 автокредитов

СЕГОДНЯ 15:52 2019-03-02T15:53:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты национального бюро кредитных историй сообщили, что в январе 2019 года банки выдали на 7,7% больше автокредитов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Самый высокий рост выдачи был зафиксирован, в основном, в сибирских регионах - Кемеровской (+191,2%) и Архангельской (+65,9%) областях, Красноярском крае (+64,3%), Новосибирской области (+63,7%).

А что же Воронежская область? Динамика совсем небольшая - прирост составил всего 4%. И если в январе 2018 года наши земляки взяли 859 автокредитов, то в первом месяце этого года - 893.

- Несмотря на то, что количество выданных в первый месяц наступившего года автокредитов выросло по сравнению с январем прошлого года, этот рост оказался ниже, чем в целом по 2018 году, - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В первую очередь, это связано с окончанием в 2018 году ряда госпрограмм льготного автокредитования на большей части страны, которое оказывало высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж. В результате, в ряде крупнейших регионов европейской части РФ впервые за долгое время выдача автокредитов сократилась. Однако с 1 марта 2019 года реализация госпрограмм возобновляется по всей стране, что, безусловно, поддержит сегмент автопродаж.

ИСТОЧНИК KP.RU