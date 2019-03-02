Спасатели предупреждают о наступлении штормового ветра на Воронежскую область

СЕГОДНЯ 13:43 2019-03-02T13:44:30+03:00

Рекомендуется находиться в помещениях и не оставлять детей без присмотра

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О неблагоприятных погодных условиях в нашем регионе предупреждает Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 3 марта с 10.00 до 18.00 ожидается усиление юго-западного ветра до 18 м/с.

- Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Помните, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам! - предупреждают спасатели.

Кроме того, в региональном ГУ МЧС рекомендуют находиться в помещениях и не оставлять детей без присмотра.

Помните, что находясь на улице, в парке или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями. Лучше удалиться от них метров на 30-40.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU