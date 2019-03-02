В Воронежской области на детское здравоохранение выделят порядка 175 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-02T12:54:23+03:00

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Правительство Воронежской области и Минздрав России подписали ряд соглашений, в рамках которых определили сроки выделения субсидий, перечень утвержденных мероприятий и целевые показатели результатов региональных проектов.

Так, на развитие детского здравоохранение в 2019 году планируется выделить порядка 175 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Деньги будут направлены на улучшение материально-технической базы детских поликлиник и отделений, а также на подготовку кадров, увеличение охвата профилактическими осмотрами подростков.

В результате реализации комплексной программы нацпроекта к 2024 году младенческую смертность в Воронежской области планируется снизить с 4,7 до 3,8 промилле.

ИСТОЧНИК KP.RU