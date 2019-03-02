2019-03-02T12:41:13+03:00
Происшествия

Воронежский суд на три года отправил за решетку ростовчанина, ограбившего салон связи

Мужчина признал вину и причиненный ущерб возместил
Олег ИВАНОВ
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Еще один участник ограбления до сих пор находится на свободеЕще один участник ограбления до сих пор находится на свободеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Советский райсуд Воронежа вынес приговор 25-летнему жителю Ростовской области. Мужчина признан виновным по статье «Разбой». Три ближайших года ему предстоит провести в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ноябре 2017 года двое жителей Ростовской области приехали в Воронеж, чтобы ограбить салон сотовой связи. Для своей цели они выбрали магазин на улице Олеко Дундича.

Дождавшись закрытия салона, мужчины проследили за работником до его дома, а потом в подъезде напали на него. Угрожая ножом, они отобрали ключи от помещения салона и пароли от сигнализации.

Один из налетчиков завел бедного продавца в квартиру и удерживал там, чтобы он не позвонил сотрудникам полиции. В это время его соучастник направился в салон сотовой связи и похитил более 150 тысяч рублей.

С деньгами мужчины уехали из Воронежской области. Впоследствии один из них был задержан полицейскими, а его соучастник до сих пор находится в розыске. В ходе следствия и в судебном заседании мужчина признал вину и причиненный ущерб возместил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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