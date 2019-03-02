2019-03-02T11:28:45+03:00
Происшествия

Воронежские полицейские разыскивают автомобилиста, сбившего 16-летнего велосипедиста

Водитель сбежал с места ДТП
Олег ИВАНОВ
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Велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждениеВелосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждениеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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26 февраля примерно в 21.30 в Новоусманском районе сбили 16-летнего велосипедиста. ДТП случилось на 12 километре автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов». Подросток из Воронежа ехал со стороны Тамбова, когда его настиг неизвестный автомобилист.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Водитель неустановленного автомобиля скрылся с места ДТП, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личность водителя.

- В случае если вы стали свидетелями происшествия, вам известны сведения о водителе, транспортном средстве или располагаете какой-либо оперативно-значимой информацией, просьба обратиться в УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефонам 269-61-02 или 02 (круглосуточно), - просят полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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