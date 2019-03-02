2019-03-02T10:41:41+03:00
Происшествия

В Нововоронеже управляющая офисом банка оформила кредиты на 9 млн рублей без ведома клиентов

Деньги, по версии следствия, она похитила
Олег ИВАНОВ
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Уголовное дело направлено в Нововоронежский городской судУголовное дело направлено в Нововоронежский городской судФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Прокурор Нововоронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 35-летней управляющей операционным офисом «Нововоронежский» одного из банков. Ее обвиняют в «Мошенничестве с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

По версии следствия, с мая 2013 года по июнь 2015 года управляющая похитила со счета почти 9 млн рублей. Она оформили потребительские кредиты на эту сумму на основании подложных документов на людей, не посвященных в ее замыслы.

- Уголовное дело направлено в Нововоронежский городской суд для рассмотрения по существу. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, - прокомментировали в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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