2019-03-02T09:43:26+03:00
Общество

В Воронежской области открыли новую амбулаторию за 11,4 млн рублей

Она рассчитана на 60 посещений в смену
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Прием будут вести участковый терапевт и врач общей практикиПрием будут вести участковый терапевт и врач общей практикиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

28 февраля в селе Рождественское Поворинского района открылась новая врачебная амбулатория. На ее строительство и оснащение из регионального бюджета выделили 11,4 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Амбулатория рассчитана на 60 посещений в смену и обслуживает 3 211 человек, в том числе 350 детей. Прием будут вести участковый терапевт и врач общей практики. Помимо их кабинетов в здании есть комната для хранения медикаментов, процедурный и прививочный кабинеты, хозяйственные помещения и дневной стационар на 10 коек. Также будет работать аптечный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нововоронеже управляющая офисом банка оформила кредиты на 9 млн рублей без ведома клиентов
В Воронеже в оружейном магазине самостоятельно «дорабатывали» товар
Дидье Маруани сыграет воронежцам лучшие композиции Space
Воронежцев рассмешат резиденты Stand Up Show
В Воронеже маршрутный ПАЗ насмерть сбил мужчину
В Воронеже в полтора раза подорожали автомобили на запчасти
Жительница Воронежской области до смерти избила 80-летнюю мать своего любовника
20-летний водитель из Воронежской области так и не смог подкупить инспектора ДПС
Воронежский автоэксперт прокомментировал идею правительства снизить нештрафуемый порог превышения
На левом берегу Воронежа вырастет огромный квартал
Парковку у Центрального парка Воронежа на время закроют
Региональный парламент принял закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Воронежской области»
Прокуратура: москвичи задолжали работникам, строившим Нововоронежскую АЭС-2, 5,8 миллионов
Воронежские дворы отремонтируют за 830 миллионов рублей
С начала 2019 года воронежский суд запретил десять сайтов, реализующих алкоголь
Воронежскую больницу № 11 в Сомово хотят закрыть
В Воронеже завели два дела на коллекторов, которые перегибали палку