В Воронежской области открыли новую амбулаторию за 11,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-02T09:43:26+03:00

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28 февраля в селе Рождественское Поворинского района открылась новая врачебная амбулатория. На ее строительство и оснащение из регионального бюджета выделили 11,4 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Амбулатория рассчитана на 60 посещений в смену и обслуживает 3 211 человек, в том числе 350 детей. Прием будут вести участковый терапевт и врач общей практики. Помимо их кабинетов в здании есть комната для хранения медикаментов, процедурный и прививочный кабинеты, хозяйственные помещения и дневной стационар на 10 коек. Также будет работать аптечный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU