2019-03-02T09:37:10+03:00
Происшествия

В Воронеже в оружейном магазине самостоятельно «дорабатывали» товар

Они вносили незаконные конструктивные изменения
Олег ИВАНОВ
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В Воронеже в оружейном магазине продавали оружие, в конструкцию которых внесли самодельные конструктивные изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем. Вот только такое оружие запрещено к обороту на территории России.

- Установлено, что магазине ООО «Артемида» по адресу: ул. Генерала Лизюкова, д. 63а, осуществляется торговля огнестрельным оружием с грубыми нарушениями требований действующего законодательства, - сообщили в региональной прокуратуре.

Кроме того, в комнате для хранения оружия были стеллажи, на которые не заведены описи с указанием вида хранящегося оружия, его количество и номера. А закрытые витрины в торговом зале магазина не опечатаны лицом, ответственным за сохранность оружия. Плохо организован учет продажи оружия.

По итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении. 27 февраля суд назначил штраф - 150 тысяч рублей. Помимо этого, отделом полиции возбуждено и расследуются два уголовных дела «Незаконные сбыт, хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему» и «Незаконное изготовление оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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