2019-03-02T01:11:47+03:00
Звезды

Дидье Маруани сыграет воронежцам лучшие композиции Space

Легендарный музыкант приедет на гастроли в середине марта
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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16 марта воронежцев ждет ностальгический концерт. Дидье Маруани приедет к нам отметить 40-летие Space. В конце 70-х космическая музыка группы звучала из каждого утюга. По всему миру разошлись миллионные тиражи виниловых пластинок Space. В 2011-ом, в честь 50-летия первого полета в космос, на концерте в Звездном городке, композицию Маруани «Ура, Гагарин, ура!», написанную специально к юбилею, вместе с музыкантами исполнили и космонавты из разных стран.

Воронежцев ждет два часа музыки, света и лазерных эффектов, которые подготовила «космическая команда» во главе с Дидье Маруани - волшебные мелодии Magic Fly, Tangoin Space, Deliverance, Voices of Jupiter, Velvet Rape, лучшие композиции из десяти «сольников» Дидье Маруани, а также новые композиции легендарного музыканта.

Концерт пройдет 16 марта в Event Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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