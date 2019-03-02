2019-03-02T00:28:49+03:00
Звезды

Воронежцев рассмешат резиденты Stand Up Show

На концерте выступят пятеро комиков
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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14 марта в Воронеж с концертом приедут участники комедийного шоу Stand Up. Stand Up это не шоу ради юмора, а юмористические рассуждения о жизни. На шоу выступающие рассказывают о проблемах, которые может понять и примерить на себя большинство зрителей. На сцене - не вымышленные персонажи и не артисты, а реальные люди. Большая часть из того, что рассказывается со сцены, - происходило с самими резидентами. В жанре стэндап работают комики, способные нетривиально взглянуть на ситуацию и подать обыденность в юмористическом ключе. В зале всегда смешнее, а юмор - честнее. В Воронеж приедут Иван Абрамов, Алексей Щербаков, Виктор Комаров, Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков.

Ивана Абрамова поклонники полюбили еще со времен участия в КВН в команде «Парапапарам». Самый музыкальный комик, окончивший МГИМО, часто шутит под аккомпанемент гитары или синтезатора на темы политики и спорта. Виктор Комаров был одним из первых участников шоу Stand Up. До проекта он работал инженером, специализируется на шутках про отношения. Евгений Чебатков работал в Канаде и часто шутит об особенностях менталитета жителей этой страны. Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков не так давно присоединились к шоу Stand Up, но уже выработали собственную манеру выступлений.

Шоу пройдет 14 марта в Event-Hall, начало в 20.00 (18+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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