2019-03-01T22:16:25+03:00
Происшествия

В Воронеже маршрутный ПАЗ насмерть сбил мужчину

Личность погибшего устанавливают полицейские
Мария ГРЕБЕНКИНА
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В Воронеже маршрутный ПАЗ сбил насмерть пешехода. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла сегодня около в 19.10 на улице Ростовской у дома 90.

48-летний водитель автобуса ехал со стороны улицы Новосибирской в направлении 206 Стрелковой дивизии. Мужчина шел в попутном направлении и попал под колеса ПАЗа. Из-за полученных травм пешеход скончался. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

Напомним, несколько дней назад, 27 февраля, в Воронеже произошел еще один инцидент с общественным транспортом. На проспекте Революции троллейбус № 8 столкнулся с остановившимся на красный сигнал светофора микроавтобусом «Пежо Боксер», следовавшим по маршруту № 104. После удара маршрутка врезалась в движущийся в попутном направлении автомобиль «Мицубиси Паджеро». В аварии пострадала 67-летняя пассажирка маршрутки, ее отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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