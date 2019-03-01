В Воронеже в полтора раза подорожали автомобили на запчасти

СЕГОДНЯ 20:01 2019-03-01T20:01:12+03:00

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Совсем недавно мы рассказали о подорожании подержанных, но довольно свежих автомобилей - тем, которым не больше трех лет. Выяснилось, что воронежцы пересаживаются на машины поменьше. И вот другая новость о подорожании автомобилей. Только речь теперь о машинах в самом печальном состоянии - тех, что из-за аварий или поломок продаются на запчасти.

Эксперты "Авито" рассказывают, что в начале 2019 года в Воронеже интерес к покупке такого автомобиля вырос почти на 119%. Стоимость поднялась в полтора раза. При этом машины на запчасти составляют всего 3,5% рынка деталей. За 2018 год местные водители чаще всего испытывали проблемы с кузовом – именно его части вызвали почти 34% запросов. Многих интересовали детали двигателя - более 15%. Стеклам досталось только 1,5% спроса.

ИСТОЧНИК KP.RU