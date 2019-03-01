Жительница Воронежской области до смерти избила 80-летнюю мать своего любовника

СЕГОДНЯ 19:00 2019-03-01T19:02:39+03:00

Причиной могло стать то, что за пожилой женщиной потребовался уход

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"Множественные переломы ребер с повреждением левого легкого", - таков был вердикт судмедэкспертов, осмотревших тело 80-летней жительницы Лискинского района.

Как сообщают в СУ СКР по Воронежской области, по подозрению в убийстве задержали 40-летнюю женщину - сожительницу сына погибшей. Во время допроса подозреваемая во всем призналась.

26 февраля за пожилой женщиной потребовался уход. Подозреваемая вышла из себя и избила ее. Лупила и руками, и ногами; и по голове, и по туловищу...

- Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели. Совместно с полицейскими выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления, - говорят в Следственном комитете.

Женщине грозит до 15 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU