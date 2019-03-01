20-летний водитель из Воронежской области так и не смог подкупить инспектора ДПС

СЕГОДНЯ 18:31 2019-03-01T18:37:24+03:00

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Среди ночи лискинские инспекторы остановили ВАЗ-2115, который совершал опасные маневры. Стражи порядка предположили, что водитель может быть пьян. "Да, выпил! - честно ответил молодой человек. - Предлагаю договориться, решить все на месте!"

Несмотря на предупреждение сотрудников ГИБДД о том, что за такие вещи грозит уголовная ответственность, парень своих намерений не изменил. Он снова и снова пытался впихнуть инспекторам деньги. В СУ СКР по Воронежской области говорят, что речь шла о 20 тысячах рублей.

- От предложенных денег сотрудники полиции отказались. В отношении 20-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до восьми лет заключения, - сообщили в региональном управлении МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU