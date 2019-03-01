Воронежский автоэксперт прокомментировал идею правительства снизить нештрафуемый порог превышения

СЕГОДНЯ 17:48 2019-03-01T17:48:52+03:00

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В правительстве РФ в очередной раз обсудили снижение ненаказуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Грядущие изменения могут выглядеть по-разному. Одни настаивают на том, что "скидку" надо отменить полностью. Другие подчеркивают, что ее надо урезать только в городах. Третьи говорят о ступенчатых штрафах: минимальный - за превышение более чем на 10 км/ч, но менее чем на 20; повышенный - для превышения более чем на 20 км/ч. Вынесение итогового решения правительство отложило на несколько месяцев, чтобы взвесить все "за" и "против".

Председатель воронежского регионального отделения "Комитета по защите прав автомобилистов" Николай Киселев в беседе с "КП" отмечал:

- Принятие существующего порога - 20 км/ч - несомненно, было ошибкой. Для водителей это стало сигналом к действию: в городе можно 80! Снижение уровня суммарной погрешности до 10 км/ч абсолютно справедливо. Этот порог с лихвой компенсирует и погрешности работы спидометра, и перепады давления в шинах, и даже установку резины иного типоразмера. К слову, снимаю шляпу перед тем, кто все-таки введет в городах ограничение 50 км/ч. Стоит снижать скорость потока не точечно, не установкой отдельных знаков и приборов КРИС-2 по соседству.

ИСТОЧНИК KP.RU