2019-03-01T17:24:18+03:00
Общество

На левом берегу Воронежа вырастет огромный квартал

Высотность составит от 9 до 17 этажей
Виктор ПАВЛОВ
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В июне этого года "ДСК-1" (дочерняя структура "ДСК") планирует начать застройку участка в 21 га на левом берегу. Территория ограничена улицами Порт-Артурской, Брусилова, Ленинским проспектом и переулком Репина. На участке появятся дома, которые вместят 52,9 тыс. м2 жилплощади.

Высота зданий составит от девяти до семнадцати этажей. Кстати, эта характеристика была одной из самых обсуждаемых. Дело в том, что квартал находится в непосредственной близости от аэродрома ВАСО.

Документацию по планировке квартала мэрия Воронежа вынесла на публичные слушания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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