Парковку у Центрального парка Воронежа на время закроют

СЕГОДНЯ 16:43 2019-03-01T16:47:24+03:00

Оставлять машину у парка будет нельзя Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Те, кто приедет в Центральный парк 9 марта на автомобиле, рискуют увидеть перед собой знак "кирпич". В течение девяти часов в этот день въезд на парковку будет закрыт.

Как сообщают в городской администрации, решение принято в связи с обеспечением безопасности при проведении праздничных мероприятий в честь Масленицы. Ограничения начнут действовать в 8.00 и прекратятся в 17.00. Планируйте маршруты заранее!

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ИСТОЧНИК KP.RU