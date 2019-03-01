Парковку у Центрального парка Воронежа на время закроют
Ограничения будут действовать 9 марта в течение 9 часов
Оставлять машину у парка будет нельзяФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Те, кто приедет в Центральный парк 9 марта на автомобиле, рискуют увидеть перед собой знак "кирпич". В течение девяти часов в этот день въезд на парковку будет закрыт.
Как сообщают в городской администрации, решение принято в связи с обеспечением безопасности при проведении праздничных мероприятий в честь Масленицы. Ограничения начнут действовать в 8.00 и прекратятся в 17.00. Планируйте маршруты заранее!
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ИСТОЧНИК KP.RU