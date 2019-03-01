Региональный парламент принял закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Воронежской области»

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-01T16:34:32+03:00

Детский омбудсмен получит широкий спектр прав и инструментов для защиты детей, в том числе возможность обращаться в суд и участвовать в совершенствовании законодательства, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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Он также сообщил, что законом определены не только основные задачи и полномочия уполномоченного, но и основы правового статуса уполномоченных по правам ребенка в Воронежской области, требования к лицу, занимающему данную государственную должность, порядок назначения и прекращения полномочий, а также ряд иных положений.

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ИСТОЧНИК KP.RU