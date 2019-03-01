Прокуратура: москвичи задолжали работникам, строившим Нововоронежскую АЭС-2, 5,8 миллионов

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-01T16:20:52+03:00

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Сотрудники прокуратуры Нововоронежа провели проверку в московском акционерном обществе «Объединенная Энергостроительная Корпорация». Работники надзорного ведомства, в частности, проверяли жалобу на то, что столичная организация не перечислила зарплату 59 строителям «Нововоронежской АЭС-2».

В прокуратуре выяснили, что в октябре-декабре 2018 года 59 работникам в день увольнения выдали не всю зарплату. Общая сумма долгов составила 5,85 миллионов рублей. Они до сих пор не погашены.

1 марта прокуратура Нововоронежа направила материалы проверки в местный следственный отдел СКР по Воронежской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновников задолженности. Их действия подпадают под часть 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации» (до трех лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU