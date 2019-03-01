2019-03-01T16:05:29+03:00
Общество

Воронежские дворы отремонтируют за 830 миллионов рублей

Также планируется реконструкция парков и скверов
Виктор ПАВЛОВ
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Сегодня, 1 марта, в областном правительстве сообщили о заключении соглашения с Министерством строительства и ЖКХ России. Документ был подписан 12 февраля.

Федеральные власти выделят 830 млн. руб. на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств - парков и скверов - в Воронежской области. Деньги поступят в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

В прошлом году в регионе облагородили 116 дворов и 31 общественное пространство. На 2019 год объем работ планируют сохранить на прежнем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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