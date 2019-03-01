С начала 2019 года воронежский суд запретил десять сайтов, реализующих алкоголь

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-01T15:55:31+03:00

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С начала этого года специалисты Управления Роспотребнадзора по Воронежской области выявили 10 сайтов, через которые в нарушение закона дистанционно распространялась алкогольная продукция.

Управление направило в Ленинский районный суд Воронежа иски в защиту потребителей с требованием запретить распространяемую на сайтах информацию. Суд поддержал иски и вынес по всем случаям решение о запрете интернет-ресурсов.

Ранее решением суда по требованию ведомства на 14 суток закрыт ресторан "Нарсил" на улице Ф.Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU