С начала 2019 года воронежский суд запретил десять сайтов, реализующих алкоголь
Нарушителей выявило региональное управление Роспотребнадзора
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С начала этого года специалисты Управления Роспотребнадзора по Воронежской области выявили 10 сайтов, через которые в нарушение закона дистанционно распространялась алкогольная продукция.
Управление направило в Ленинский районный суд Воронежа иски в защиту потребителей с требованием запретить распространяемую на сайтах информацию. Суд поддержал иски и вынес по всем случаям решение о запрете интернет-ресурсов.
Ранее решением суда по требованию ведомства на 14 суток закрыт ресторан "Нарсил" на улице Ф.Энгельса.
ИСТОЧНИК KP.RU