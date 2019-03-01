Воронежскую больницу № 11 в Сомово хотят закрыть

СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-01T15:46:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Оптимизация учреждений здравоохранения докатилась и до окраин Воронежа. 25 тысяч жителей Сомово могут остаться без больницы, где лечат болезни позвоночника, проводят восстановление после инсульта и оказывают общую медицинскую помощь.

Ходатайство против закрытия больницы подписал 191 житель Сомово. С этой бумагой представители инициативной группы Лидия Мокренская и Ольга Волошина пришли на прием к депутату Госдумы Аркадию Пономареву. Там же присутствовал заместитель руководителя областного департамента здравоохранения Леонид Меремьянин. Он выступил в лучших традициях единственного Президента СССР Михаила Горбачева. Сказал много слов и ни слова конкретики. Впрочем, даже такими туманностями он дал понять, что разговоры о закрытии больницы № 11 имеют под собой реальную почву.

Аркадий Пономарев пообещал взять ситуацию под личный контроль. Он направил депутатский запрос в Министерство здравоохранения и руководство области с требованием прояснить судьбу больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU