Воронежскую больницу № 11 в Сомово хотят закрыть
Оптимизация учреждений здравоохранения докатилась и до окраин Воронежа. 25 тысяч жителей Сомово могут остаться без больницы, где лечат болезни позвоночника, проводят восстановление после инсульта и оказывают общую медицинскую помощь.
Ходатайство против закрытия больницы подписал 191 житель Сомово. С этой бумагой представители инициативной группы Лидия Мокренская и Ольга Волошина пришли на прием к депутату Госдумы Аркадию Пономареву. Там же присутствовал заместитель руководителя областного департамента здравоохранения Леонид Меремьянин. Он выступил в лучших традициях единственного Президента СССР Михаила Горбачева. Сказал много слов и ни слова конкретики. Впрочем, даже такими туманностями он дал понять, что разговоры о закрытии больницы № 11 имеют под собой реальную почву.
Аркадий Пономарев пообещал взять ситуацию под личный контроль. Он направил депутатский запрос в Министерство здравоохранения и руководство области с требованием прояснить судьбу больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU