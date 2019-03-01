2019-03-01T15:10:33+03:00
Происшествия

В Воронеже завели два дела на коллекторов, которые перегибали палку

Обе фирмы пытались надавить на должников через их близких
Виктор ПАВЛОВ
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Служба судебных приставов направила иски на юрлицСлужба судебных приставов направила иски на юрлицФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В начале этого года управление службы судебных приставов составило два протокола о нарушениях коллекторов. Обе фирмы проходили по статье 14.57 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

Оба юрлица добивались возвращения долга необычными методами. В частности, они взаимодействовали с третьими лицами (видимо, родственниками и друзьями должников).

- Материалы административных дел направлены в Арбитражный суд Воронежской области и в районный суд для рассмотрения и принятия решения. За нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа, либо дисквалификации, либо административного приостановления деятельности, - отмечают в УФССП по Воронежской области,

ИСТОЧНИК KP.RU

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