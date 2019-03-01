В Воронеже на улице Станкевича скончался мужчина, которому стало плохо

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-01T15:32:34+03:00

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Очевидцы сообщили в редакцию «Комсомольской правды», что напротив бизнес-центра «Галеон» лежит тело мужчины. Воронежцы выдвигали самые страшные теории, что с ним могло случиться. Однако местный охранник видел, что мужчине стало плохо, и он упал. Охранник же и вызвал скорую помощь. Однако медикам лишь оставалось констатировать смерть.

- По факту смерти неустановленного мужчины, тело которого обнаружено у дома №43 по улице Станкевича, проводится доследственная проверка. При проведении осмотра видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят опросы очевидцев, выполняют весь комплекс мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего и личности погибшего, - прокомментировали в СУ СК РФ по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU