В Воронеже на 14 суток закрыли ресторан «Нарсил»
У инспекторов Управления Роспотребнадзора по Воронежской области возникли претензии к ресторану «Нарсил», расположенному на Фридриха Энгельса, 7а. В помещении неправильно смонтирована система вентиляции: вытяжной воздуховод должен выступать над коньком крыши на высоту не менее метра. Администрации общепита выдали предписание устранить нарушения.
Когда же инспекторы пришли с повторной проверкой, выяснилось, что ничего не изменилось. Тогда материалы административного правонарушения передали в суд.
Советский суд рассмотрел и удовлетворил иск Роспортребнадзора: его решением заведение закрыто на 14 суток. Постановление вступило в силу с 27 февраля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU