В Воронеже на 14 суток закрыли ресторан «Нарсил»

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-01T15:00:28+03:00

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У инспекторов Управления Роспотребнадзора по Воронежской области возникли претензии к ресторану «Нарсил», расположенному на Фридриха Энгельса, 7а. В помещении неправильно смонтирована система вентиляции: вытяжной воздуховод должен выступать над коньком крыши на высоту не менее метра. Администрации общепита выдали предписание устранить нарушения.

Когда же инспекторы пришли с повторной проверкой, выяснилось, что ничего не изменилось. Тогда материалы административного правонарушения передали в суд.

Советский суд рассмотрел и удовлетворил иск Роспортребнадзора: его решением заведение закрыто на 14 суток. Постановление вступило в силу с 27 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU