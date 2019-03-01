2019-03-01T14:45:15+03:00
Происшествия

Один из пострадавших в Воронеже в ДТП с «Ауди Q5» находится в тяжелом состоянии

Второй проходит лечение в нейрохирургическом отделении
Олег ИВАНОВ
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Стало известно, что один из пострадавших в ДТП на улице Сакко и Ванцетти находится в тяжелом состоянии в отделении анестезиологии и реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Напомним, авария случилась 27 февраля примерно в 19.00. 42-летняя женщина, которая была за рулем «Ауди Q5», выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с автомобилем «Шкода Фабиа». Потом ударило еще и «Тойоту Камри».

Как рассказывали в ГУ МВД по Воронежской области, водитель «Ауди» была направлена на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Чуть позже в сети опубликовали видео с места ДТП, на котором видно странное поведение владелицы «Q5».

Всего же в приемное отделение БСМП №10 после аварии доставили двух пострадавших. Еще один из них в состоянии средней степени тяжести проходит лечение в нейрохирургическом отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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