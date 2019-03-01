В Борисоглебск Воронежской области передадут спускаемую капсулу "Союза-МС"

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-01T14:41:13+03:00

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В Воронеже с рабочим визитом сегодня находится генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Во время посещения мехзавода управленец рассказал, что весной этого года в Борисоглебск в качестве памятника передадут спускаемую капсулу космического аппарата "Союз-МС", вернувшуюся из межзвездного пространства. Она представляет собой отсек космического корабля, который возвращается на землю вместе с экипажем.

Как отметил Дмитрий Рогозин, это дань за заслуги Борисоглебска и находящегося там летного училища в подготовке пилотов: "Город это заслужил!". Губернатор Воронежской области добавил, что планируется благоустройство территории на месте будущего памятника. Где именно разместится монумент, пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU