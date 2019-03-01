Под Воронежем в гараже обнаружили трупы двух мужчин

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-01T13:51:43+03:00

В этом гараже нашли два трупа. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

По предварительным данным, они выпивали при закрытых дверях и задохнулись

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В четверг, 28 февраля, в селе Хохол Хохольского района в гараже, пристроенном к дому на улице Абрикосовой, нашли трупы двух мужчин 34 и 39 лет. Причину смерти выясняют сотрудники Следственного комитета

По предварительным данным, мужчины выпивали. При этом работал двигатель автомобиля, а дверь гаража была закрыта. В итоге они отравились угарным газом.

- На момент осмотра двигатель транспортного средства находился в неработающем состоянии, бензобак автомобиля пуст, ключ зажигания - в положении запущенного двигателя, аккумулятор разряжен. В гараже рядом с машиной обнаружили банки и бутылки из-под спиртного. Следов насилия н телах не обнаружили, в целях установления точной причины смерти назначили судебно-медицинские экспертизы. Сейчас наши сотрудники опрашивают родственников и знакомых погибших мужчин, – рассказал руководитель Хохольского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Евгений Гетманов.

ИСТОЧНИК KP.RU