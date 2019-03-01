2019-03-01T13:39:29+03:00
Общество

В Воронеже разработают три варианта будушего Петровской набережной

Это обойдется областной казне в 5,5 миллиона рублей
Юрий КОЗЛОВ
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В мэрии объявили конкурс на разработку проекта по развитию Петровской набережной. Заказчиком выступает департамент архитектуры и градостроительства.

Победитель торгов должен провести исследование, экспертизу состояния набережной и разработать варианты ее развития. Впрочем, по последнему пункту выигравшая торги организация должна будет действовать строго в рамках трех сценариев.

Первый – на набережной разработают некий уникальный для города объект, который поразит воронежцев. Второй более простой – сделать там зону отдыха с большим числом деревьев, кустарников, цветов. И третий, наиболее спорный: не заморачиваясь, застроить набережную многоэтажками. Реализацию этого сценария мы видим на примере многих районов города, прежде всего Коминтерновского.

Победитель торгов должен будет также проанализировать, чем обернется реализация каждого сценария в краткосрочной перспективе (до 2023 года), а также в долгосрочной (до 2030 года).

Начальная цена торгов – 5,5 миллионов рублей. Долго раскачиваться победителю тендера не дадут. Итоги аукциона подведут 29 марта, а уже к 30 июня нужно будет выполнить всю работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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