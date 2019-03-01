Странное поведение участницы ДТП на "Ауди Q5" попало на видео в Воронеже

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-01T13:55:06+03:00

В "Инстаграме" опубликовали записи с места аварии на улице Сакко и Ванцетти

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В сети опубликовали видео с места ДТП на улице Сакко и Ванцетти. Напомним, авария случилась 27 февраля примерно в 19.00. 42-летняя женщина, которая была за рулем "Ауди Q5", выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с автомобилем "Шкода-Фабиа". Потом ударило еще и "Тойоту-Камри".

Как рассказывали в ГУ МВД по Воронежской области, водитель "Ауди" была направлена на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Выяснилось, что не случайно.

На видеозаписях, опубликованных в "Инстаграме", женщина ведет себя крайне странно. "Да я не выпимши, я за ребенком ехала", - отвечает она человеку с камерой. Почему пахнет перегаром, пояснить не может. "На какую встречную я выехала?" - возмущенно говорит она, имея ввиду, что двигалась в крайнем левом положении. Запись собирает десятки гневных комментариев.

По данным соцсетей, предполагаемая виновница ДТП работает в Воронежском областном клиническом психоневрологическом диспансере. Любопытно, что покажет экспертиза?

ИСТОЧНИК KP.RU