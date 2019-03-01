В центре Воронежа можно будет бесплатно пройти обследование у восьми врачей

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-01T13:09:46+03:00

Бесплатно проконсультироваться у восьми врачей можно будет с 10.00 до 17.00. Фото: предоставлено управой Центрального района Воронежа.

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В Центральном районе в ДК Железнодорожников (улица Никитинская, 1) 2 марта можно будет пройти комплексное медицинское обследование. Причем бесплатно. Прием будут вести невролог, окулист, хирург, гинеколог, дерматорог, кардиолог, уролог, терапевт.

Медики проведут так называемые скрининговые исследования. Они позволяют быстро оценить состояние наиболее важных систем организма и обнаружить опасные заболевания или их первичные признаки. В случае выявления предоставляются направления для последующего углубленного обследования. Кроме того, можно будет задать вопросы представителям страховой компании и поменять полисы обязательного медицинского страхования.

Прием в фойе ДК на первом этаже начнется в 10.00 и продлится до 17.00. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС.

ИСТОЧНИК KP.RU