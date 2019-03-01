В Воронежской области задержали двух мужчин с 44 фальшивыми 1000-рублевками

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-01T12:26:09+03:00

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Так выглядят фальшивые 1000-рублевки из Борисоглебска. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Воронежские и борисоглебские полицейские задержали двух ранее судимых мужчин 38 и 44 лет.

- Их подозревают в сбыте поддельных денег в сетевых магазинах Борисоглебска, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

По предварительным данным, двое мужчин всучили две поддельные 1000-рублевых купюры в продуктовых магазинах. Кассиры обнаружили подозрительные деньги и обратились в полицию. Экспертиза показала, что поддельные купюры изготовлены методом струйной печати.

Один из аферистов расплачивается поддельной купюрой.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские установили личности мужчин и нагрянули к ним с обыском. Во время него они обнаружили 44 фальшивые купюры – опять же все по 1000 рублей, и газовый пистолет.

- Возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Задержанным мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

В квартирах мужчин обнаружили не только поддельные купюры, но и газовый пистолет.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU