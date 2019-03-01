2019-03-01T12:00:20+03:00
Общество

Воронежский «Электросигнал» получил лицензию на космическую деятельность

Предприятие сейчас занимается производством аппаратов радиосвязи
Юрий КОЗЛОВ
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В Роскосмосе выдали лицензию на космическую деятельность воронежскому ОАО «Электросигнал», сообщает «Интерфакс». Предприятие на данный момент занимается производством радиоприборов КВ, УКВ и СДВ-диапазонов. Завод входит в концерн «Созвездие», занимающийся разработкой и производством высокотехнологичной техники для российской армии.

Лицензия означает, что на заводе могут создавать, ремонтировать и модернизировать аппаратуру и приборы для автоматического регулирования и управления, разрабатывать программы для космической промышленности.

На «Электросигнале» оперативно пояснить, в чем конкретно будет состоять космическая деятельность, не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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