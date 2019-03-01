Воронежский «Электросигнал» получил лицензию на космическую деятельность
В Роскосмосе выдали лицензию на космическую деятельность воронежскому ОАО «Электросигнал», сообщает «Интерфакс». Предприятие на данный момент занимается производством радиоприборов КВ, УКВ и СДВ-диапазонов. Завод входит в концерн «Созвездие», занимающийся разработкой и производством высокотехнологичной техники для российской армии.
Лицензия означает, что на заводе могут создавать, ремонтировать и модернизировать аппаратуру и приборы для автоматического регулирования и управления, разрабатывать программы для космической промышленности.
На «Электросигнале» оперативно пояснить, в чем конкретно будет состоять космическая деятельность, не смогли.
ИСТОЧНИК KP.RU