В Воронеже иномарка протаранила машину ДПС

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-01T11:48:38+03:00

Гаишников на этот раз на аварию ждать не надо - они сами в нее попали. Фото: Аварии | ДТП | Воронежа.

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В пятницу, 1 марта, необычная авария случилась на улице 20 лет Октября недалеко от остановки «Бетховена». «Рено-Логан» врезалась в багажник машины ДПС. Момент ДТП попал на фото, которое разместили в паблике «Аварии/ДТП/Воронежа».

В комментариях под постом водители, мягко говоря, не выражают сочувствия экипажу ДПС. Видимо, в свое время комментаторы становились «клиентами» гаишников и у них остались недобрые воспоминания.

В городском отделе пропаганды УГИБДД пояснили, что ДТП случилось в 9.30. Машины стояли на светофоре на регулируемом перекрестке. По предварительным данным, 43-летний водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и врезался в полицейскую «Ладу-Гранту», которой рулил 46-летний мужчина. Автомобили получили механические повреждения. Водители не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU